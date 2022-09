Política Henrique Meirelles não confirma novas conversas com Lula

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2022

Ao ser questionado sobre novas reuniões com o ex-presidente, o ex-presidente do Banco Central desconversou Foto: José Cruz/Agência Brasil Ao ser questionado sobre novas reuniões com o ex-presidente, o ex-presidente do Banco Central desconversou. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

O ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles comemorou a queda do dólar frente ao real nesta segunda-feira (19) e disse que acreditar que a reaproximação dele do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode ter influenciado no movimento. “Penso que a queda do dólar é devido ao que o mercado conhece sobre a minha carreira, decorrente disso”, afirmou à CNN.

No entanto, ao ser questionado sobre novas reuniões com o ex-presidente Lula para debater uma possível participação em caso de vitória do petista nas eleições de outubro, Meirelles desconversou.

“Ainda não tem nada combinado, não agendei conversas com o ex-presidente”, declarou o ex-presidente do Banco Central. Nesta segunda, Henrique Meirelles declarou apoio a Lula, em evento que contou ainda com a presença de outros presidenciáveis. O endosso foi comemorado pelo mercado financeiro, o que teria colaborado para o dólar fechar a R$ 5,1647, com queda de -1,79%.

