Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2022

O Inter venceu o Atlético Goianiense por 2 a 1 na noite desta segunda-feira (19), em Goiânia. Com o resultado, o Colorado chegou a 49 pontos e voltou à vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Os dois gols do clube gaúcho foram marcados por Pedro Henrique, e Churín descontou para o time do Centro-Oeste, que permanece na penúltima posição.

Agora, o Colorado tem uma folga de nove dias até o próximo jogo. No dia 28, o Inter joga, no Beira-Rio, com o Bragantino.

Ficha técnica

– Atlético-Go: Renan; Dudu, Lucas Gazal, Klaus e Arthur Henrique (Ricardinho); Willian Maranhão, Rhaldney (Marlon Freitas) e Shaylon (Kelvin); Airton (Léo Pereira), Churín e Wellington Rato. Técnico: Eduardo Souza (auxiliar).

– Inter: Keiller; Bustos, Mercado, Vitão e Renê; Gabriel, Edenilson (Liziero), Mauricio (Moledo), Alan Patrick (De Pena) e Pedro Henrique (David); Alemão (Braian Romero). Técnico: Mano Menezes.

– Arbritragem: Árbitra: Edina Alves (SP) Auxiliares: Neuza Inês Back e Fabrini Bevilaqua Costa (ambas paulistas) VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

