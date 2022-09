Rio Grande do Sul Tráfego de ônibus e caminhões é liberado na ponte Brasil-Argentina, em Uruguaiana

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2022

Passagem ficou restrita a veículos leves durante três dias, devido a problemas estruturais. (Foto: Divulgacao/PRF)

Foi totalmente liberado nesta segunda-feira (19) o tráfego de ônibus e caminhões e sobre a ponte internacional Brasil-Argentina, localizada no quilômetro 725 da rodovia BR-290 em Uruguaiana (Fronteira-Oeste gaúcha). Problemas estruturais haviam causado três dias de bloqueio parcial.

Durante esse período, o fluxo permaneceu restrito a veículos mais leves de transporte, em meia-pista e mediante sistema pare-e-siga. A retomada da normalidade exigiu a aplicação de escoras em partes da ponte, serviço concluído no domingo e que passou por testagem na manhã desta segunda.

Apesar do novo sinal-verde aos veículos pesados, a reabertura é gradual, com caminhões e ônibus circulando com distanciamento mínimo de 100 metros entre si e uso exclusivo da pista esquerda em esquema para-e-siga. Outro protocolo adotado é o limite de velocidade a 20 km/h.

Técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) detalharam que o problema constatado no local foi o rompimento de uma viga, fato que por sua vez resultou em risco de colapso da laje, devido ao deslocamento de uma parte da estrutura. Os reparos prosseguem pelos próximos dias, bem como o monitoramento do trânsito no local por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Obras nas BR 116 e 290

Até o próximo sábado (24), o Dnit realiza uma série de serviços de manutenção e conservação rotineiras em trechos gaúchos das rodovias federais BR-290 e BR-116. Os trabalhos exigem atenção redobrada por parte dos motoristas e pedestres, sobretudo no horário das 8h às 18h. Confira a lista:

– BR-290: quilômetro 98 ao quilômetro 112 (Porto Alegre). Serviços de conservação da rodovia, em ambos os sentidos (das 8h às 18h).

– BR-116: quilômetro 183 ao quilômetro 194 (Nova Petrópolis até Picada Café). Serviços de roçada, caiação, limpeza de canaletas e meio-fio, em ambos os sentidos;

– BR-116: quilômetro 229 ao quilômetro 230 (Dois Irmãos até Ivoti). Serviços nos acostamentos, no sentido Capital-Interior;

– BR-116: quilômetro 238 ao quilômetro 240 (Novo Hamburgo). Serviços de limpeza e valas, em ambos os sentidos;

– BR-116: quilômetro 250 ao quilômetro 259 (São Leopoldo até Canoas). Serviços de roçada, caiação, limpeza de canaletas e meio-fio, em ambos os sentidos.

– BR-116: quilômetro 290 ao quilômetro 400 (Guaíba até Camaquã). Serviços de conservação da rodovia, em ambos os sentidos;

– BR-116: quilômetro 330 ao quilômetro 335 (Barra do Ribeiro). Serviço de restauração do pavimento, no sentido Capital-Interior.

(Marcello Campos)

