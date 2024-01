Esporte Heranças de Pelé e Zagallo geram brigas milionárias; entenda os casos

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Zagallo deixou mais da metade de sua herança para o caçula Mário César (E). (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os falecimentos de Pelé (1940-2022) e Zagallo (1931-2024) deixaram o futebol de luto. Após as justas homenagens, as duas famílias iniciaram os trâmites burocráticos da sucessão, mas brigas internas pela herança das lendas brasileiras prometem estender esse capítulo por anos.

Pelo lado do Rei do Futebol, uma mulher afirma ser filha e pede a exumação do corpo, enquanto a viúva e o melhor amigo do ex-atleta entram em litígio. Já o Velho Lobo teria escolhido um de seus três filhos para receber a maior parcela da herança – os demais contestam a decisão.

Mágoa com filhos

Zagallo, falecido no começo deste ano, teria registrado em seu testamento uma divisão de bens diferente da normal: para o Velho Lobo, seu filho caçula, Mário César, deveria receber metade da herança. Legalmente, é a parcela máxima que pode ter qualquer destino.

Os outros 50% são obrigatoriamente divididos igualmente pelos herdeiros, inclusive o próprio Mário César, que ficaria com um total de 62,5%. Os outros filhos, Maria Emília, Maria Cristina e Paulo Jorge ficariam com 12,5% cada um.

A divisão foi motivada por uma mágoa do ex-técnico com seus filhos mais velhos. O documento registra que Zagallo interpretava ter sofrido uma tentativa de extorsão e de anulação do inventário de Alcina de Castro Zagallo, sua ex-mulher, que faleceu em 2012.

Os outros filhos contestam. A nota assinada pelos advogados Anelisa Teixeira e Daniel Blanck afirma que “o filho mais novo, restringiu o acesso ao pai, induzindo Zagallo a acreditar que teria sido abandonado. Os herdeiros observaram movimentação patrimonial milionária, incluindo expressivas doações destinadas a Mário César”.

Os advogados também mencionam movimentações financeiras suspeitas. “Foram identificados saques recorrentes em contas bancárias de Zagallo, envolvendo quantias incompatíveis com seu padrão de vida enquanto idoso”.

O caso deve ser judicializado.

Briga burocrática

Uma mulher identificada como Maria do Socorro Azevedo afirma ser filha de Pelé. O resultado do primeiro exame de DNA foi negativo, mas a ação de reconhecimento de paternidade movida contra o ex-jogador segue ativa, inclusive com pedido de exumação do corpo, para novo exame.

Ainda em vida, Pelé não descartou essa possibilidade, registrando-a em testamento. O Rei lutava contra um câncer de cólon e o exame foi realizado após seu falecimento em 29 de dezembro de 2022. O resultado da contra-prova ainda não foi divulgado.

Além da possível inclusão de uma herdeira, a família enfrenta outra luta: o papel de José Fornos, o Pepito, melhor amigo e assessor do ex-jogador ao longo de 50 anos, como testamenteiro da herança.

O exercício da função, por Lei, dá direito a até 5% do espólio de Pelé, avaliado em cerca de R$ 80 milhões. A viúva, Márcia Aoki e os filhos Joshua, Celeste e Gemima, contestam a efetiva atuação de Pepito como testamenteiro, alegando que ele não cumpriu as obrigações legais – ainda que a escolha tenha sido um desejo expresso em vida por pelo Eterno 10.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/herancas-de-pele-e-zagallo-geram-brigas-milionarias-entenda-os-casos/

Heranças de Pelé e Zagallo geram brigas milionárias; entenda os casos

2024-01-28