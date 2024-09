Mundo Hezbollah dispara cerca de 150 mísseis contra Israel, que bombardeia alvos no Líbano em resposta

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2024

Israel e Hezbollah têm trocado ataques desde o início da guerra em Gaza, há quase um ano Foto: Reprodução de vídeo Israel e Hezbollah têm trocado ataques desde o início da guerra em Gaza, há quase um ano. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

O grupo extremista libanês Hezbollah disparou cerca de 150 mísseis contra o Norte de Israel neste domingo (22), segundo as Forças de Defesa israelenses. Em resposta, o Exército de Israel realizou bombardeios em alvos do Hezbollah no Sul do Líbano.

Os foguetes do Hezbollah fizeram com que sirenes de alerta aéreo fossem acionadas em Israel. O Exército israelense afirmou que os mísseis foram disparados “em direção a áreas civis”, apontando para uma possível escalada da ofensiva, já que os ataques anteriores tinham como alvo principal instalações militares.

A troca de agressões é decorrente das explosões de pagers e de walkie-talkies de membros do Hezbollah no Líbano na semana passada. As tensões entre Israel e o grupo extremista se acirraram, intensificando os bombardeios.

Segundo equipes de resgate israelenses, quatro pessoas ficaram feridas por estilhaços perto de Haifa, onde prédios foram danificados e carros pegaram fogo.

O Hezbollah afirmou, em comunicado no Telegram, que “bombardeou complexos de indústrias militares da empresa Rafael, especializada em meios e equipamentos eletrônicos, localizada ao norte da cidade de Haifa, com dezenas de mísseis do tipo Fadi 1, Fadi 2 e Katyusha”.

Haifa é a terceira maior cidade de Israel e possui uma usina nuclear nos seus arredores. As regiões perto da cidade abrigam bases militares israelenses.

O Exército israelense disse que realizou uma onda de ataques no Sul do Líbano, atingindo cerca de 400 alvos militares do grupo extremista, incluindo lançadores de foguetes.

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Galant, disse neste domingo que o Hezbollah “está começando a sentir o gosto da capacidade militar israelense” e afirmou que continuará a operação contra o grupo extremista até o Norte do país estar seguro.

Na sexta (20), o Exército israelense realizou o maior bombardeio em Beirute, capital do Líbano, desde o início da guerra na Faixa de Gaza, travada entre Israel e o grupo terrorista palestino Hamas. Em resposta, o Hezbollah disparou cerca de 150 mísseis contra o território israelense. O bombardeio israelense em Beirute deixou mais de 40 mortos, incluindo um comandante de operações militares do grupo libanês.

Israel e Hezbollah têm trocado ataques desde o início da guerra em Gaza, há quase um ano, quando o grupo começou a disparar foguetes em solidariedade aos palestinos e seu aliado Hamas.

