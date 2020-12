Rio Grande do Sul Hidrelétrica e indústria de madeira recebem Licença de Operação da Fepam

A Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) emitiu licenças que autorizam a operação de dois importantes empreendimentos no Rio Grande do Sul. As autorizações são para os ramos de geração de energia e de fabricação de estrutura de madeira.

Uma delas foi a LO (Licença de Operação) para PCH (Pequena Central Hidrelétrica) Salto do Guassupi. O empreendimento, instalado no rio Guassupi, entre os municípios de Júlio de Castilhos e São Martinho da Serra, tem capacidade de gerar 12 megawatts (MW) de potência. A licença foi emitida em 23 de dezembro.

A LO das Linhas de Transmissão (LTs) da PCH foi emitida no dia 17 de dezembro. Essa PCH é um dos empreendimentos de quatro previstos do Complexo Toropi–Guassupi. A primeira PCH a entrar em operação foi a Quebra Dentes.

A segunda LO emitida em 23 de dezembro foi para a empresa Todesmade Indústria de Madeiras e Artefatos, em Cachoeira do Sul. O empreendimento vai gerar cerca de 10 mil m³ de madeira beneficiada e 2,6 mil toneladas de pellets.

Além disso, a operação tem previsão de gerar 80 empregos diretos no município. A implantação do empreendimento se iniciou em novembro de 2018, após a emissão da Licença de Instalação pela Fepam.

