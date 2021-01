Celebridades Hilary Duff diz que excesso de testes de coronavírus provocou infecção nos olhos

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2021

A cantora e atriz norte-americana Hilary Duff, de 33 anos de idade, usou seu Instagram Stories, nesta segunda-feira (04), para revelar que o excesso de testes de Covid-19 realizados por conta do trabalho lhe causou uma infecção nos olhos.

Ao postar uma série de posts sobre suas festas de fim de ano, explicou: “então, meu olho começou a ficar com uma aparência estranha, e doía, doía muito…”. Logo em seguida, divulgou foto da porta de um hospital.

“Fiz uma visitinha ao pronto-socorro e peguei uma infecção no olho por conta de todos os testes de Covid-19 que fiz no trabalho porque, vocês sabem, 2020, né…”, brincou ela sobre a energia pesada do ano que passou.

Atualmente Hilary está gravando novos episódios da última temporada da série Younger, estrelada por ela desde 2015. Ela finalizou tranquilizando os fãs de que já está melhor: “PS: meu olho está bom. Só precisei de antibióticos”.

