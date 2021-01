Cinema Emma Stone espera primeiro filho, afirma revista: “Feliz e animada”

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2021

Atriz de 31 anos supostamente casou com roteirista Dave McCary no final de 2020 Foto: Reprodução Atriz de 31 anos supostamente casou com roteirista Dave McCary no final de 2020. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Emma Stone está grávida de seu primeiro filho, é o que afirma a revista US Weekly. De acordo com uma fonte, a atriz “parece estar muito feliz e animada em se tornar mãe. Ela está linda, com cara de saudável, ela está brilhando. Ela está passando o tempo com amigos e trabalhando e se mantendo ativa durante a gravidez.”

Nesta segunda-feira (04), Emma foi clicada já com um barrigão em fotos obtidas pelo Daily Mail. A criança é fruto do relacionamento da atriz com o roteirista Dave McCary, com quem está desde outubro de 2017. Após serem vistos com alianças, surgiram boatos de que eles teriam se casado secretamente em setembro de 2020.

Na mesma época, rumores de que Emma poderia estar grávida começaram a surgir por conta de fotos em que ela parecia estar com uma barriguinha, mas a informação não havia sido confirmada.

