Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2021

Apresentadora se divertiu com filha em momento de exercícios nesta segunda-feira Foto: Reprodução/Instagram Apresentadora se divertiu com filha em momento de exercícios nesta segunda-feira. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Sabrina Sato compartilhou um pouquinho de como foi sua sessão de yoga nesta segunda-feira (04).

E ao invés da tranquilidade que normalmente a prática exige, a apresentadora contou com uma ajudinha da filha, Zoe, que não deixou a mamãe fazer as poses e tirar as fotos sozinha.

“Como fazer Yoga e ao mesmo entreter os filhos, pesquisar..”, brincou a apresentadora na legenda.

