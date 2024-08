Esporte Hipismo não fará parte do pentatlo após Paris-2024: entenda como agressão a cavalo motivou a mudança

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2024

Pentatlo se despede do hipismo após agreesão a cavalo em Tóquio. (Foto: Reprodução/Instagram)

A edição de Paris-2024 marcou a última participação do hipismo como disputa no pentatlo moderno em uma Olimpíada. A modalidade não estará presente a partir de Los Angeles-2028 em razão de uma decisão da União Internacional do Pentatlo Moderno (UIPM) tomada após Tóquio-2020, quando Kim Raisner, técnica do time da Alemanha, socou um cavalo por se recusar a pular uma cerca.

O anúncio da exclusão do hipismo do pentatlo foi feita em 2021 pela UIPM. Em Tóquio, a competidora alemã Annika Schleu foi flagrada chicoteando o cavalo, e sua treinadora foi filmada dando socos no corpo do animal. Schleu acabou desqualificada daquela edição pela federação. O incidente provocou críticas generalizadas à modalidade.

“Em primeiro lugar, sabemos que esta informação será surpreendente e até chocante para vocês. Faz pouco tempo que assumimos o compromisso de revisar e proteger a disciplina do hipismo após a remarcação dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, mas a vida dentro do movimento olímpico muda rapidamente […] A decisão de substituir o hipismo veio depois que nosso Conselho Executivo da UIPM endossou uma série de recomendações feitas pela Comissão de Inovação da UIPM após uma reunião de dois dias em Mônaco na semana passada”, revelou a UIPM em comunicado na época.

O pentatlo moderno é um esporte olímpico composto por cinco modalidades: esgrima, natação, hipismo, tiro esportivo e corrida. Desenvolvida no início do século 20 por Pierre de Coubertin, a versão moderna do pentatlo grego foi criada para testar a versatilidade e a resistência atlética dos atletas em diversas formas de competição, simulando as habilidades necessárias para um soldado.

