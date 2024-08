Esporte Paris 2024: Bárbara Domingos fica de fora do pódio, mas faz história na ginástica rítmica

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2024

Bárbara Domingos ficou de fora do pódio. (Foto Ricardo Bufolin/CBG)

A ginasta brasileira Bárbara Domingos ficou de fora do pódio na final da Ginástica Rítmica nessa sexta-feira (9) nas Olimpíadas de Paris 2024. A atleta de Curitiba (PR) alcançou uma pontuação total de 123.100 pontos na final e ficou de fora do pódio. Mesmo assim, a atleta faz história: é a primeira brasileira a chegar na final nesta modalidade em Olimpíadas.

A ginasta se classificou para a final com 129.750 pontos na somatória dos quatro aparelhos, o que lhe garantiu a oitava posição – desempenho que já se torna o melhor resultado do Brasil na competição, superando o 23º lugar de Natália Gaudio na Olimpíada do Rio em 2016.

Esta é a primeira Olimpíada de Bárbara, que tem 24 anos. Ela começou a treinar ginástica rítmica aos seis anos, depois de passar pela ginástica artística, inspirada por Daiane dos Santos.

Bárbara ganhou destaque na modalidade em 2019, quando conquistou a medalha de prata na fita nos Jogos Pan-Americanos em Lima. No ano seguinte, teve uma lesão no quadril que a deixou de fora dos treinos por cinco meses.

Na Olimpíada de Tóquio, adiada pela pandemia, a classificação teve seus critérios alterados e ela ficou de fora da competição.

Já em 2021, Bárbara teve o momento mais difícil de sua carreira até aqui, quando precisou fazer uma cirurgia no quadril devido à lesão que carregava por anos e ficou de fora dos treinos e competições por seis meses.

Quando voltou, porém, teve os melhores resultados de sua carreira, com três ouros (individual geral, bola e fita) e duas pratas (arco e maças) nos Jogos Pan-Americanos de Santiago em 2023, se tornando a maior medalhista brasileira na edição.

Neste ano, nas últimas competições antes dos Jogos Olímpicos de Paris, Bárbara ganhou o ouro no individual geral no Pan-Americano de Ginástica Rítmica e com bronze na etapa da Copa do Mundo, que aconteceu na Romênia.

