Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2024

Apesar da derrota, lutadora assegura o melhor resultado do país na modalidade em Jogos Olímpicos. (Foto: Gaspar Nóbrega/COB)

Giullia Penalber ficou a uma vitória da medalha no wrestling (até 57kg), nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A lutadora brasileira perdeu a disputa pelo bronze na tarde dessa sexta-feira (9) para a chinesa Kexing Hong por 10 a 0. Mesmo assim, garantiu o melhor resultado do país na história da modalidade: um quinto lugar. Até então, a marca pertencia a Rosângela Conceição, oitava colocada na categoria até 72kg em Pequim-2008.

Esta foi a terceira derrota de Penalber para Hong em três confrontos. As duas já haviam se enfrentado nas últimas duas edições do GP da Hungria, também conhecido como Memorial Polyak Imre e Varga János. Em 2023, a chinesa venceu por 10 a 0 e, este ano, o placar foi 14 a 3.

Única representante do wrestling brasileiro em Paris-2024, Penalber fez sua estreia em Jogos Olímpicos aos 32 anos. Ela conquistou a vaga durante a disputa do Pré-Olímpico Mundial, no último mês de maio, e assim superou a frustração de não ter ido a Tóquio-2020, quando acabou derrotada nas semifinais do mesmo qualificatório. Na ocasião, apenas os finalistas se classificavam.

No melhor ciclo de sua carreira, além do quinto lugar nos Jogos Olímpicos, Penalber foi medalhista de ouro nos Jogos Pan-americanos de Santiago-2023, prata nos Jogos Sul-americanos de Assunção-2022 e campeã do Aberto da Tunísia, também em 2022.

