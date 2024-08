Esporte Paris 2024: Brasil joga neste sábado por ouro no futebol e bronze no vôlei

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2024

Brasil garante vaga na final dos Jogos Olímpicos Paris-2024 ao vencer a Espanha. (Foto: Reprodução)

As Olimpíadas de Paris chegam ao penúltimo dia de competições, mas o Brasil ainda entra em campo e em quadra, neste sábado (10), na briga por medalhas. A seleção feminina de futebol busca o ouro contra as norte-americanas, depois de 16 anos fora do pódio olímpico. No vôlei, as brasileiras vão enfrentar a Turquia na disputa pelo bronze.

Bronze em jogo

Distante de sua melhor fase, o vôlei brasileiro de quadra não chegou às finais olímpicas. A equipe liderada por Zé Roberto fez ótima campanha na fase de grupos, mas perdeu para as norte-americanas na semifinal. No entanto, a seleção ainda pode subir ao pódio e vai encarar as turcas na briga pelo bronze, neste sábado. O confronto terá início às 12h15 (horário de Brasília).

Rumo ao degrau mais alto

A Seleção Feminina vai encontrar os Estados Unidos pela terceira vez na final do futebol das Olimpíadas, neste sábado. Com duas pratas (Atenas-2004 e Pequim-2008), o Brasil busca o ouro inédito, mas sabe que será uma missão difícil, já que as americanas são tetracampeãs olímpicas. No retrospecto entre os dois países, a equipe verde e amarela tem apenas quatro vitórias contra as algozes, que por sua vez, venceram 33 confrontos em 42 jogos. A decisão será às 12h (de Brasília).

