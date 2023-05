Colunistas Hoje, na Bolsa de Valores, o leilão da PPP para iluminação pública de Canoas

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2023

Prefeito de Canoas, Jairo Jorge, otimista com leilão de hoje em São Paulo. (Foto: Arquivo pessoal)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O prefeito de Canoas, Jairo Jorge viajou para São Paulo, onde participa do leilão do projeto de Parceria Público-Privada (PPP) para a iluminação pública, que será realizado às 14h desta terça-feira (16), na sede da Bolsa de Valores (B3). A concessão tem prazo de 24 anos, prevendo a modernização, expansão, operação e manutenção da infraestrutura da rede municipal de iluminação pública, com troca de luminárias por tecnologia LED. “O objetivo do leilão é a seleção da proposta mais vantajosa, mediante critério de menor valor de contraprestação mensal máxima”, informou o BNDES, em nota. O valor estimado da concessão é de R$ 110 milhões, ao longo dos 24 anos de contrato.

Chapa Tarcísio-Michelle caso Bolsonaro fique inelegível em 2026

As especulações em Brasília são muito fortes, no sentido de que os inimigos do ex-presidente Jair Bolsonaro conseguirão impor a narrativa que leve à sua exclusão da eleição de 2026, o que abre alternativa para outro cenário eleitoral. Caso se confirme a inelegibilidade de Jair Bolsonaro (PL), a especulação seria de uma chapa com Tarcísio de Freitas (Republicanos) e a ex-primeira-dama Michelle como vice. O PL já promoveu pesquisas iniciais, que indicaram forte apoio popular a essa composição.

Presidente da Argentina conta com dinheiro brasileiro para superar crise

O presidente da Argentina, o esquerdista Alberto Fernandez, deverá apelar ao amigo Lula, presidente do Brasil, para que libere uma ajuda emergência via recursos do BNDES, o banco brasileiro de Desenvolvimento Social, informa a imprensa do país vizinho. A Argentina alcançou um novo recorde ao elevar sua taxa de juros para 97%, para uma inflação acumulada nos últimos doze meses em 108,8%. A taxa de juros da Argentina é a maior em vinte anos. A ala mais conservadora do governo defendia juros ainda maior, de 110% ao ano. O problema argentino é a faltas de crédito internacional, depois que o país aplicou um calote nos credores internacionais em 2014 e foi condenado pela justiça americana a pagar os juros dos valores devidos aos fundos de pensão, o que equivaleria na época a cerca de US$ 17 bilhões, mais da metade das reservas internacionais do país, que eram estimadas em US$ 30 bilhões.

Até o fundo dos Correios levou calote argentino

Descobriu-se então que o fundo de aposentadoria Postalis, dos funcionários dos Correios, perdeu dinheiro depois do calote da dívida argentina, um baque de R$ 198 milhões no valor histórico de 2014. Referia-se à compra de títulos do Tesouro Argentino no governo Lula, que viraram pó. Por conta deste e de outro calote do governo venezuelano, o Fundo Postalis obrigou-se a cobrar até hoje dos servidores dos Correios, um desconto adicional nos salários, para repor as perdas.

Governo gaúcho prevê superávit em 2024, graças a maior ICMS dos combustíveis

Acompanhado pelo vice-governador Gabriel Souza, o governador Eduardo Leite entregou à Assembleia Legislativa, ontem (15), o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A previsão de superávit de R$ 1,48 bilhão em 2024. O superávit leva em conta o crescimento da receita que deverá acontecer a partir de junho, graças, principalmente, ao aumento do ICMS que incidirá sobre os combustíveis.

Acordo prevê reajuste das cúpulas do Judiciário e MP, sem gatilho

Já existe um consenso entre os líderes de bancada na Assembleia Legislativa, para a aprovação na sessão desta terça-feira, dos quatro projetos que aumentam em 18% os subsídios de magistrados, membros do Ministério Público, defensores públicos e conselheiros do Tribunal de Contas. Uma emenda deverá excluir os reajustes previstos em gatilhos automáticos de 2024, a 2026, tal como ocorrerá no STF. Assim, será aprovado apenas o reajuste de R$ 37 mil retroativo a 1º de abril. Este valor decorre da vinculação automática aos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal cujo subsídio atual, de R$ 39.293,32, passou para R$ 41.650,92 a partir de 1º de abril de 2023; e de forma automática, para R$ 44.008,52 a partir de 1º de fevereiro de 2024: e para R$ 46.366,19 a partir de 1º de fevereiro de 2025.

Eliseu Padilha e Desembargador Marchionatti, os padrinhos da sede do TRE

Amigo pessoal do então ministro chefe da Casa Civil Eliseu Padilha (falecido no ultimo dia 13 de março), o colunista testemunhou os movimentos do ministro para aprovar no Congresso e liberar junto ao presidente Michel Temer os recursos necessários à desapropriação do prédio da antiga sede do Citibank em Porto Alegre, para ali sediar o Tribunal Regional Eleitoral. Em uma das ocasiões, o então presidente do TRE, desembargador Carlos Cini Marchionatti, incansável na missão, esteve no Palácio do Comércio para conversar com Padilha, antes de uma reunião do ministro com os jornalistas do Clube de Opinião. Seguiram-se mais de uma dezena de viagens de Marchionatti a Brasília, até que Padilha conseguiu em 2018, a liberação dos recursos. Com toda a pompa, o presidente da República, Michel Temer, sancionou em 15 de maio de 2018, a lei que trata da desapropriação de um prédio em Porto Alegre para uso pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. A desapropriação foi assinada em cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília. Ambos – Padilha e Marchionati – tiveram seus nomes esquecidos na solenidade de inauguração da nova sede do TRE. Realmente, uma falha imperdoável, que beira à ingratidão.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Hoje, na Bolsa de Valores, o leilão da PPP para iluminação pública de Canoas

2023-05-16