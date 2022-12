Esporte Holanda vence Estados Unidos por 3 a 1 e se classifica para as quartas de final da Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2022

Dumfries tinha dado duas assistências e ainda marcou o terceiro gol holandês Foto: Reprodução/Twitter Dumfries tinha dado duas assistências e ainda marcou o terceiro gol holandês (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Neste sábado (3), a Holanda venceu a seleção dos Estados Unidos, por 3 a 1, no estádio Khalifa International, em Doha, às 12h. A partida foi valida pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar 2022. Com a vitória, os holandeses se classificaram para as quartas de finais da competição e espera o vencedor de Argentina e Austrália, que jogam neste sábado às 16 horas.

O jogo

No inicio da partida, aos 2, após corte da defesa da Holanda, Adams tocou para Pulisic, que chutou na saída do goleiro. Noppert fez uma boa defesa. Aos 9, os holandeses chegaram ao seu primeiro gol. Dumfries fez ótimo cruzamento que encontrou o atacante Memphis Depay. O jogador chutou de primeira e estufou as redes dos Estados Unidos. Aos 18, após tentativa de triangulação entre Robinson, Mckennie, Pulisic e Mckennie novamente, recebeu o passe e mandou pela linha de fundo. Aos 25, De Jong fez o lançamento em profundidade para Memphis, mas exagerou na força e facilitou para a defesa americana.

Aos 32, os holandeses estavam bem fechados, Ream deu lançamento na tentativa de achar Musah, mas acabou mandando muito forte. Aos 44, Dest cabeceou para Weah, que invadiu a área driblando os marcadores e foi para apenas por Van Dijk. Em resposta, aos 45, Holanda fez o seu segundo gol. Em jogada parecida com o primeiro gol, Dumfries cruzou rasteiro para a grande área e Blind pegou de primeira marcando o segundo gol Holandês. Holanda 2 x o Estados Unidos. Aos 47, o árbitro encerrou o primeiro tempo.

Segundo tempo

Já no inicio do segundo tempo, antes do primeiro minuto, dentro da área holandesa, Ream finaliza e por pouco não conseguiu diminuir a vantagem holandesa. Aos 8, Reyna recebeu na ponta esquerda e ajeitou para Mckennie na entrada da área. Ele chutou de perna esquerda e mandou por cima do gol. Aos 14, Pulisic levantou na área holandesa, Van Dijk cortou de cabeça. Na sequência mais um corte pelo alto do defensor. Aos 17, Dumfries entrou na grande área e caiu após choque com Robinsom. Juiz mandou seguir. Aos 26, Koopmeiners chutou, Turner deu rebote e Memphis deu um peixinho de cara para o gol. O goleiro dos Estados Unidos bem posicionado fez a defesa.

Aos 30, os Estados Unidos conseguiram diminuir a vantagem holandesa. Pulisic cruzou, e o atacante Wright desviou para diminuir a vantagem holandesa. Aos 32, Pulisic lançou para Wright, mas o goleiro holandês teve que sair e tirar de carrinho para evitar aquele que seria o gol de empate. Aos 35, Gol da Holanda. Blind cruzou na direita, na medida para Dumfries que mandou de primeira, sem marcador, marcando assim o terceiro gol da Holanda. Holanda 3 x 1 Estados Unidos. Aos 41, após escanteio, Zimmermann tentou finalizar, mas acabou pegando mal e mandou longe do gol. Aos 46, os Estados Unidos chegaram novamente. Musah cruzou uma bola perigosa na área, mas Aké conseguiu afastar. A partida foi encerrada as 51 minutos do segundo tempo.

