Porto Alegre Homem com tornozeleira é morto a tiros em posto de combustíveis na Zona Sul de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de março de 2025

Conforme a Brigada Militar, a ocorrência foi registrada no entorno de um posto de combustíveis, entre as avenida Eduardo Prado e Monte Cristo.

Um homem foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (11) no bairro Vila Nova, na Zona Sul de Porto Alegre. Ele era um apenado do regime semiaberto e utilizava tornozeleira eletrônica.

Conforme a Brigada Militar, a ocorrência foi registrada no entorno de um posto de combustíveis, entre as avenida Eduardo Prado e Monte Cristo. Os suspeitos guiavam uma caminhonete de cor prata e estacionaram no local. Eles teriam chamado a vítima, que acabou sendo alvo de disparos ao se aproximar do veículo.

Outro homem que estava no local também foi atingido. Ele foi encaminhado ao Hospital Vila Nova.

A Polícia Civil investiga o caso.

2025-03-11