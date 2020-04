Homem de 58 anos morre por coronavírus no Vale do Rio Pardo e número de óbitos sobe para 37 no estado gaúcho

O município de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, registrou neste domingo (26), o segundo óbito em consequência do novo coronavírus. O paciente, um homem de 58 anos, estava internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Sebastião Mártir (HSSM). Ele não resistiu ao vírus e acabou falecendo nesta manhã.

O paciente era funcionário da empresa Minuano de Lajeado e estava internado na casa de saúde há dez dias e apresentava problemas de saúde.

Além dele, a filha, uma menor de idade, está internada no setor Covid-19, esperando resultado do exame, mas passa bem. A esposa também aguarda o resultado do teste. Ela está em estado grave, com pneumonia, por isso está internada na UTI do hospital. Já seu enteado, que testou positivo neste sábado (25) para o coronavírus, através do teste rápido, está em isolamento domiciliar, com quadro leve da doença.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Venâncio Aires, mais um caso de Covid-19 foi confirmado no município. Um homem de 57 anos, cardiopata, está no setor específico da doença em quadro estável.

Agora são 11 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. O número soma os resultados através dos testes rápidos, aplicados desde quinta-feira (23) no município, e os exames feitos pelo Laboratório Central do Estado (LACEN). Com estes dados, o número de pessoas testadas chega a 80.

Cenário geral no Estado

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, até a tarde deste domingo (26), já são 37 mortes pela Covid-19 no Rio Grande do Sul, com 1167 casos confirmados da doença, em 118 municípios.

Em Porto Alegre são 430 casos confirmados da doença, com 12 óbitos registrados e 234 pacientes recuperados.

A segunda cidade gaúcha com mais mortes é Passo Fundo, com 101 casos confirmados e seis vítimas.

Ao todo, segundo a Secretaria da Saúde, 715 pessoas se recuperaram da doença, o que corresponde a 61.27% dos infectados.