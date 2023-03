Geral Homem é acusado de atacar tripulante em pleno voo nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 7 de março de 2023

O homem, nascido em Loeminster, Massachusetts, foi acusado de tentativa de interferência com a tripulação de um voo usando uma arma perigosa. (Foto: Reprodução)

Um passageiro norte-americano que estava em um voo da companhia aérea United foi preso por supostamente tentar abrir a saída de emergência do avião e ferir com uma colher um comissário de bordo, informou a procuradoria na segunda-feira.

Francisco Severo Torres, de 33 anos, foi detido no último domingo quando o avião pousou no aeroporto internacional Logan, de Boston, após partir de Los Angeles, disse o gabinete do procurador-geral de Massachusetts.

O homem, nascido em Loeminster, Massachusetts, foi acusado de tentativa de interferência com a tripulação de um voo usando uma arma perigosa, de acordo com o comunicado.

Segundo a procuradoria, a tripulação percebeu que uma das portas de saída de emergência havia sido desbloqueada cerca de 45 minutos antes da aterrissagem em Boston.

Os comissários confrontaram Torres, que foi visto perto da porta, e notificaram o capitão de que “acreditavam que Torres representava uma ameaça para a aeronave”, afirmaram.

Logo depois, Torres supostamente atacou um comissário de bordo com uma colher de metal “na área do pescoço três vezes”, indicou o gabinete do procurador-geral. “Passageiros derrubaram Torres e ele foi contido com a ajuda da tripulação”, acrescentou o comunicado.

Em nota, a United informou que não foram registrados ferimentos significativos.

“Temos zero tolerância com qualquer tipo de violência em nossos voos, e esse cliente será proibido de voar na United enquanto corre a investigação”, disse a companhia.

Se declarado culpado, Torres pode enfrentar uma sentença de prisão perpétua.

Briga

Em outro caso, um grupo de passageiros e funcionários do aeroporto trocaram socos e xingamentos dentro de um voo da Latam no Chile no dia 20 de fevereiro. Dentro do avião, que estava saindo do aeroporto de Antofagasta, havia embarcado um grupo de passageiros bêbados, que estavam causando transtorno aos funcionários e aos outros passageiros.

O comandante da aeronave chamou um grupo de funcionários da Direção-Geral de Aeronáutica Civil (DGAC) chilena para pedir que os passageiros se retirassem do voo antes que a aeronave embarcasse, mas eles se recusaram, o que levou à briga.

Segundo um passageiro que estava observando e gravou a situação, Sebastian Vílches, um dos passageiros bêbados iniciou a confusão, e seu grupo de amigos também se envolveu, resultando numa agressão generalizada.

O voo atrasou em uma hora a decolagem, e só partiu depois que quatro pessoas desceram, dentre elas o indivíduo que iniciou a briga. As informações são da agência de notícias AFP e da CNN.

