Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2022

Condutor de veículo alegou que ametistas enfeitariam o jardim de sua casa. (Foto: Divulgação/PRF)

Durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em trecho da estrada BR-158 próximo a Santa Maria (Região Central do Estado), um homem de 35 anos foi preso em flagrante com 350 quilos de ametistas. As pedras preciosas estavam escondidas em cobertores nos bancos e porta-malas de um automóvel Chevrolet Monza com placas de Ibirapuitã (Noroeste).

O suspeito conduzia o veículo e não apresentou documentação fiscal para comprovar a origem do material. Ele declarou aos patrulheiros que havia iniciado a viagem no Uruguai, com destino à cidade gaúcha de Arvorezinha. A alegação foi de que as ametistas – embrulhadas dentro de caixas de papelão – seriam utilizadas no paisagismo do jardim de sua casa.

A carga foi apreendida e também o carro, por estar com a documentação atrasada. O motorista, por sua vez, foi encaminhado a uma Delegacia da Polícia Civil, onde foi ouvido e liberado. Mas responderá por crime ambiental e descaminho.

Contrabando de agrotóxicos

Já na BR-285, próximo a Passo Fundo (Região Norte), a corporação apreendeu 400 quilos de agrotóxicos ilegais contrabandeados na carroceria de uma caminhonete Fiat Toro com placa de Lages (SC). O condutor, de 62 anos e sem antecedentes criminais foi preso.

O flagrante foi realizado durante operação com participação do serviço de inteligência da PRF. Ao verificarem o compartimento de carga, os agentes encontraram dois tambores de 200 litros carregados com o material, proibido no Brasil e que causa riscos ambientais e à saúde. O idoso não revelou onde seria feita a entrega.

(Marcello Campos)

