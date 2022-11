Política Lula minimiza relatório da Defesa sobre eleições e diz que cabe a Bolsonaro “reconhecer a derrota”

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2022

Petista sugeriu que o atual presidente aceite a derrota e volte a disputar o cargo nas próximas eleições, em 2026 Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação Petista sugeriu que o atual presidente aceite a derrota e volte a disputar o cargo nas próximas eleições, em 2026. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) minimizou a divulgação nesta quarta-feira (9) do relatório feito Ministério da Defesa sobre as eleições. O documento é uma estratégia do presidente Jair Bolsonaro (PL) para pôr em dúvida a legitimidade da disputa.

Bolsonaro, que perdeu para Lula no segundo turno e não foi reeleito, já fez diversos discursos contra a Justiça eleitoral e acusou, sem provas, ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de agirem para prejudicá-lo.

“Não existe a possibilidade. Ninguém vai acreditar em um discurso golpista de alguém que perdeu as eleições. Eu perdi três eleições, a cada vez que eu perdia, ia para casa lamentar, ficava triste. Eu nunca entrei em depressão porque corintiano não entra em depressão, mas eu lamentava, e parava para pensar onde que eu errei”, declarou Lula ao sair de uma reunião com o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, na sede do tribunal, em Brasília.

Reconhecer a derrota

O petista sugeriu que Bolsonaro reconheça a derrota e volte a disputar nas próximas eleições. “Cabe ao presidente reconhecer sua derrota, cabe a ele fazer uma reflexão e se preparar para daqui uns anos concorrer outra vez. É assim que é o jogo democrático, é respeitar a decisão da maioria do povo brasileiro”.

