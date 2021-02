Polícia Homem é preso com 47,4 quilos de maconha durante abordagem em Pelotas, no Sul do Estado

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Droga estava acondicionada no porta-malas de um veículo Foto: PRF/Divulgação Droga estava acondicionada no porta-malas de um veículo. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, na noite desta segunda-feira (15), um traficante transportando 47,4 quilos de maconha. A abordagem foi realizada na BR-116, em Pelotas, no Sul do Estado.

Conforme os agentes, a droga estava escondida no porta-malas de um Fiat Uno com placas de Alvorada. Após o condutor desobedecer ordem de parada, os policiais realizaram acompanhamento tático por cerca de 5 quilômetros, até que o motorista perdeu o controle e saiu de pista com o veículo, correndo a pé para a área de mata às margens da rodovia.

Os policiais então iniciaram buscas pelo traficante, encontrando-o escondido em meio à vegetação. No interior do carro os PRFs localizaram a droga acondicionada em sacos. O suspeito, de 22 anos é natural de Camaquã. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para a polícia judiciária em Pelotas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia