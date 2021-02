Porto Alegre Motociclista morre após ser atingido por criminosos em carro roubado na Zona Norte de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











De acordo com a Brigada Militar, dois indivíduos assaltaram um motorista de um Fiesta vermelho, na Avenida Saturnino de Brito Foto: Arquivo/Divulgação Brigada Militar De acordo com a Brigada Militar, dois indivíduos assaltaram um motorista de um Fiesta vermelho, na Avenida Saturnino de Brito. (Foto: Arquivo/Divulgação Brigada Militar) Foto: Arquivo/Divulgação Brigada Militar

Um roubo a carro na Zona Norte de Porto Alegre resultou em perseguição policial, atropelamento e uma morte na noite desta segunda-feira (15). O caso ocorreu entre os bairros Vila Jardim e Jardim Itu-Sabará.

De acordo com a Brigada Militar, dois indivíduos assaltaram um motorista de um Fiesta vermelho, na Avenida Saturnino de Brito, próximo ao número 480. Os criminosos deram ordem para que ele descesse do carro e, com o veículo da vítima, seguiram em direção à Assis Brasil. Uma viatura policial passou a persegui-los.

Na fuga, a dupla bateu em duas motocicletas na Avenida Alberto Pasqualini, esquina com a rua Louvre. Em uma das motos estava um motoboy, Juan Pereira Fernandes, que morreu no local. Na outra havia dois ocupantes, que ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital Cristo Redentor.

No carro roubado, a polícia encontrou uma arma e um simulacro. Os dois criminosos foram detidos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre