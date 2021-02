Polícia Preso prefeito que transportava em veículo seis galos de rinha na BR-386, em Sarandi

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2021

Ainda conforme a PRF, ele estava dirigindo um Jetta, quando foi abordado durante a Operação Carnaval após fazer uma ultrapassagem em local proibido Foto: PRF/Divulgação

O prefeito de uma cidade do interior do Paraná foi preso em flagrante na BR-386, em Sarandi, no Norte do Estado, na tarde desta segunda-feira (15).

Na ocasião, o homem estava transportando seis galos de rinha em um veículo de propriedade do município no qual é chefe do executivo, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Ainda conforme a PRF, ele estava dirigindo um Jetta, quando foi abordado durante a Operação Carnaval após fazer uma ultrapassagem em local proibido. A partir daí, os policiais encontraram os animais em situação de maus tratos no porta-malas do veículo, além de verificar que o carro estava com o licenciamento atrasado.

O prefeito, que não teve a identidade nem a cidade na qual é chefe do executivo revelada, foi conduzido à Polícia Civil e o veículo apreendido. Já os galos foram encaminhados para o Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo.

