Polícia Polícia dispersa cerca de 200 pessoas em Alvorada

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Brigada Militar atua junto à fiscalização em todo o Estado Foto: O Sul Brigada Militar atua junto à fiscalização. (Foto: O Sul) Foto: O Sul

Um grupo que estava aglomerado no centro de Alvorada, na Região Metropolitana, foi dispersado pela BM (Brigada Militar) no início da manhã desta terça-feira (16) de Carnaval.

A aglomeração ocorreu em frente a uma loja de bebidas, na parada 50 da Avenida Presidente Getúlio Vargas, no centro da cidade. De acordo com a BM, cerca de 200 pessoas se concentravam no local.

A Brigada Militar foi acionada por volta das 5h e dispersou as pessoas. Ninguém foi detido e não houve feridos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia