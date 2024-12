Rio Grande do Sul Homem é preso com quase 10 quilos de cocaína e arma escondidos em painel de carro em Torres, no Litoral Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2024

A apreensão ocorreu após os policiais receberem informação de um Palio, com placas de Porto Alegre, que poderia estar sendo usado para o transporte de ilícito Foto: Divulgação/PRF A apreensão ocorreu após os policiais receberem informação de um Palio, com placas de Porto Alegre, que poderia estar sendo usado para o transporte de ilícito. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

Na noite deste sábado (07), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um homem que transportava escondidos cocaína e um revólver calibre 38 municiado. A abordagem aconteceu na BR-101, em Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

A apreensão ocorreu após os policiais receberem informação de um Palio, com placas de Porto Alegre, que poderia estar sendo usado para o transporte de ilícitos. O carro foi avistado pelas equipes da PRF na rodovia e abordado. Durante a fiscalização, os policiais encontraram, escondidos no painel, 9,6 kg de cocaína e um revólver com 4 munições de calibre 38.

O condutor, de 23 anos e natural de Porto Alegre, possuía antecedentes por tráfico de drogas, roubo e furto. Aos policiais, ele disse que levaria a droga de Balneário Camboriú para a capital gaúcha.

O criminoso foi preso em flagrante e encaminhado para a polícia judiciária, junto com a droga, a arma e o veículo apreendidos.

2024-12-08