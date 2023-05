Porto Alegre Homem é preso em flagrante por tráfico durante ação em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2023

Suspeito carregava drogas em saco plástico Foto: Divulgação/SMSEG/PMPA Suspeito carregava drogas em saco plástico. (Foto: Divulgação/SMSEG/PMPA) Foto: Divulgação/SMSEG/PMPA

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira (26) durante ação integrada das forças de segurança em um prédio na praça Rui Barbosa, no Centro de Porto Alegre. O suspeito carregava dezenas de pinos de cocaína em um saco plástico.

O imóvel está praticamente vazio, uma vez que os locatários deixaram o local desde que ele foi invadido por uma quadrilha.

“Poucas famílias restaram no prédio. Elas são obrigadas a conviver com medo e uma série de restrições impostas pelos criminosos”, explica o secretário de Segurança Adjunto, Comissário Zottis.

Uma ação de reintegração de posse, impetrada pelas herdeiras do antigo proprietário do espaço, tramita na Justiça. “Além da prisão, localizamos uma quantidade considerável de entorpecentes escondida em um estofado. Nosso objetivo é facilitar a retomada da rotina no prédio por meio do combate à criminalidade“, ressalta Zottis.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o imóvel não tem Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI), não estando, portanto, apto a ser habitado.

Uma nova notificação foi expedida pelo órgão durante a ação. O local será mantido sob monitoramento pelas forças de segurança.

Na oportunidade, técnicos da CEEE Equatorial, Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) e das empresas de telefonia constaram, e interromperam, as ligações irregulares que viabilizavam a chegada de água, luz e internet no imóvel.

