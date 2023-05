Política Polícia Federal forma mais 200 policiais para segurança pessoal de Lula

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2023

A segurança pessoal do presidente da república passa a contar com mais de 400 policiais Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne com ministros e presidentes dos demais poderes, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Secretaria Extraordinária de Segurança Imediata do Presidente da República (Sesp) formou nesta sexta-feira (26) mais 200 policiais para reforçar a segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A formação foi comandada pelo delegado da Polícia Federal (PF), Alexsander Castro. Com o novo grupo, a segurança pessoal do presidente da república passa a contar com mais de 400 policiais.

Neste momento, 200 policiais estão trabalhando na segurança do presidente, do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e de familiares dos dois. Destes, 62 são mulheres.

Entre os integrantes há agentes, escrivães e papiloscopistas recrutados na Polícia Federal, além de policiais militares, penais e bombeiros.

Internamente a competência é disputada pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência (GSI), comandado por militares. Durante três meses de curso, os agentes realizaram exercícios de segurança para procedimentos de embarque e desembarque, escoltas e demonstrações de tiro.

O objetivo é ter policiais preparados para atuar em vários estados, durante viagens do presidente.

Declarações recentes do novo ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Amaro, de que o comando da segurança de Lula voltaria para os militares, incomodaram quem hoje desempenha a função.

A secretaria extraordinária foi criada por decreto, no mês de janeiro, com prazo para acabar em 30 de junho. Todavia nos últimos meses, a equipe ganhou mais policiais responsáveis pela segurança imediata do presidente.

Lula ainda não se reuniu oficialmente com integrantes dos dois órgãos para tratar do assunto e definir com quem ficará a segurança dele.

