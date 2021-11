Polícia Homem é preso no Vale do Sinos após roubar carro e fazer taxista refém

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Segundo os policiais, o idoso trabalha como taxista em Rolante, no Vale do Paranhana, e não fazia contato com a família Foto: Brigada Militar/Divulgação (Foto: Brigada Militar/Divulgação) Foto: Brigada Militar/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um homem foi preso nesta terça-feira (09) logo após roubar um carro e sequestrar um idoso de 84 anos no Vale do Sinos. Segundo os policiais, o idoso trabalha como taxista em Rolante, no Vale do Paranhana, e não fazia contato com a família. Os parentes decidiram acionar a Brigada Militar.

Policiais identificaram o carro da vítima, um Cobalt, circulando pelo bairro Vila Nova, em Novo Hamburgo. O carro foi abordado e o condutor preso em flagrante.

O homem, de 34 anos, confessou aos policiais o roubo do veículo e disse levou o idoso refém de Rolante até a RS-239, próximo à Feevale, quando liberou a vítima.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia