Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2021

Cerca de R$ 4,8 milhões serão investidos na ligação entre a Serra e o Litoral Foto: Divulgação Daer Cerca de R$ 4,8 milhões serão investidos na ligação entre a Serra e o Litoral. (Foto: Divulgação Daer) Foto: Divulgação Daer

O governo do Estado começou neste mês a recuperação da RSC-453 (Rota do Sol), entre Lajeado Grande e Tainhas, em São Francisco de Paula. Previstos no Plano de Obras 2021-2022, os serviços estão concentrados nos trechos críticos do segmento de 40 quilômetros.

“Deveremos renovar as condições de trafegabilidade desta importante rota turística antes da temporada de verão”, afirma o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. “Destinamos R$ 4,8 milhões para que o trânsito entre a Serra e o litoral possa ser feito com muito mais eficiência e segurança, especialmente na época em que o fluxo de veículos aumenta na Rota do Sol”, destaca.

O diretor-geral do Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), Luciano Faustino, explica que as atividades começaram pelo trevo do distrito de Tainhas e devem prosseguir rumo a Lajeado Grande.

“Estamos executando um novo revestimento asfáltico, que irá eliminar as principais imperfeições da pista”, detalha o dirigente. “Após esse trabalho, concluiremos as intervenções com a implantação de uma nova pintura, o que dará maior visibilidade da sinalização e uma viagem mais tranquila aos motoristas”, acrescenta.

