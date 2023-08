Polícia Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Gravataí

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











O condutor de 37 anos, natural de Santa Rosa, já possuía histórico criminal por receptação e adulteração de sinal de veículo Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na manhã desta segunda-feira (07), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um homem portando ilegalmente um revólver com numeração raspada e acessórios para recarga rápida. A prisão aconteceu na BR-290 em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Durante o patrulhamento da rodovia, os PRFs abordaram uma Range Rover Evoque que transitava em excesso de velocidade. Após consultas ao histórico do condutor, a equipe realizou buscas no veículo e localizou, em compartimento oculto no porta luvas, um revolver cal.38, com numeração raspada.

Aos PRF o homem disse utilizava a arma para a defesa pessoal. Nas bagagens dele foram encontrados acessórios para a recarga rápida da arma.

O condutor de 37 anos, natural de Santa Rosa, já possuía histórico criminal por receptação e adulteração de sinal de veículo. Ele confirmou que adquiriu o revólver e que não possuía autorização de porte ou o registro da arma.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à polícia judiciária local, juntamente com a arma apreendida e o acessório.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/homem-e-preso-por-porte-ilegal-de-arma-de-fogo-em-gravatai/

Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Gravataí

2023-08-07