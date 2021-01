Porto Alegre Homem é preso por tentar roubar farmácia no bairro Auxiliadora, em Porto Alegre

Criminoso disse que estava armado

Homem é preso por tentar roubar farmácia no bairro Auxiliadora, em Porto Alegre. O alvo foi uma unidade na Rua Coronel Bordini, esquina com a Avenida Cristóvão Colombo, no bairro Auxiliadora.

De acordo com a Polícia Civil, a funcionária de plantão atendeu o homem pela janela do estabelecimento. Ele pediu que ela entregasse oito unidades de desodorantes e ameaçou matá-la, caso não obedecesse. Também disse à mulher que estava armado.

O homem foi detido na 2ª Delegacia de Polícia da Capital. O criminoso tem antecedentes por furtos simples e qualificado praticados no litoral gaúcho, além de roubo cometido em Porto Alegre em 2010 e posse de entorpecentes. Ele deve responder por tentativa de roubo com grave ameaça.

