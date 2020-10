Polícia Homem é preso por tráfico de drogas na Rodoviária de Bagé

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Polícia civil apreendeu as drogas. Foto: Polícia Civil/Divulgação Polícia civil apreendeu as drogas. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) prendeu, na tarde desta sexta-feira (23), um indivíduo em flagrante delito por tráfico de drogas. A prisão ocorreu na Estação Rodoviária de Bagé, quando o acusado tentava ingressar no ônibus com destino à cidade de Dom Pedrito, onde ele reside.

Os policiais estavam no local fiscalizando a ação de traficantes que enviam droga de Bagé para outras cidades da região. Na abordagem do suspeito, os policiais encontraram 5 tijolos de maconha, com peso de três quilos, além de uma porção de cocaína pesando 75 gramas.

A droga seria suficiente para produzir mais de 3.000 porções para venda a usuários de droga na cidade de Dom Pedrito.

Após a prisão o acusado foi recolhido ao Presídio Regional de Bagé.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia