Polícia Receita Federal apreende três toneladas de mercadorias em Santo Ângelo

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Alvo da ação era um caminhão de uma empresa do Noroeste gaúcho. Foto: Receita Federal/Divulgação Alvo da ação era um caminhão de uma empresa do Noroeste gaúcho. (Foto: Receia Federal/Divulgação) Foto: Receita Federal/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Receita Federal apreendeu uma grande quantidade de mercadorias, com indícios de contrafação, em um caminhão de uma empresa transportadora sediada no Noroeste do Rio Grande do Sul. A ação contou com o apoio da Polícia Militar de Santa Catarina.

Os produtos, adquiridos em São Paulo, seriam revendidos em diversos municípios gaúchos: Cruz Alta, Ijuí, Santo Ângelo, Tiradentes do Sul, Frederico Westphalen e Três Passos.

A ação começou no município de Chapecó/SC, onde o caminhão foi abordado no início da manhã de quarta-feira (21), com apoio da PM catarinense. O veículo foi lacrado e acompanhado pela Receita Federal até o depósito de mercadorias de Santo Ângelo/RS. Na quinta-feira, a carga foi fiscalizada na presença do transportador.

Foi encontrada, então, uma grande quantidade de roupas, bolsas, tênis e outros calçados, com indicação de origem estrangeira e claros sinais de falsificação de marcas. Também foram identificados eletrônicos, perfumes e mais de 100 telefones celulares da marca Xiaomi acompanhados de notas fiscais inidôneas.

Somente os celulares, que estavam acondicionados em caixas (8 ou 9 deles em cada uma) foram avaliados entre R$ 150 mil e R$ 200 mil.

As mercadorias foram retidas e os proprietários serão, agora, intimados a comprovar sua regular importação. A aduana brasileira continua com suas ações, mesmo diante da pandemia mundial, visando preservar a segurança das fronteiras nacionais e também garantir a arrecadação tributária para que o Estado possa atender as demandas de saúde da população.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia