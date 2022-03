Mundo Homem é suspeito de estuprar refugiada ucraniana após oferecer abrigo para ela na Polônia

Por Redação O Sul | 13 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Entidades estão em alerta devido ao risco de refugiados caírem em golpes de traficantes de pessoas ou criminosos sexuais. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um homem de 49 anos foi preso na Polônia por suspeita de estuprar uma refugiada ucraniana de 19 anos. Conforme comunicado da polícia de Breslávia, divulgado na semana passada, ele teria atraído a jovem pela internet com a promessa de lhe oferer abrigo. A vítima havia acabado de fugir da invasão russa em seu país. Segundo a agência de notícias Associated Press, o suspeito pode ser condenado a até 12 anos de prisão.

“Ele conheceu a garota oferecendo sua ajuda por meio de um portal na internet. Ela escapou da Ucrânia devastada pela guerra, não falava polonês. Ela confiava em um homem que prometeu ajudá-la e protegê-la. Infelizmente, tudo isso acabou sendo uma manipulação enganosa”, informou a polícia em um comunicado.

A agência de refugiados da ONU diz que mais de 2,5 milhões de pessoas, incluindo mais de um milhão de crianças, já fugiram da guerra na Ucrânia. Em países europeus, voluntários têm oferecido ajuda e oportunidades de trabalho, além de abrigo e transporte gratuito. No entanto, entidades estão em alerta devido ao risco de refugiados caírem em golpes de traficantes de pessoas ou criminosos sexuais.

“Quando de repente você tem um grupo enorme de pessoas realmente vulneráveis ​​que precisam de dinheiro e assistência imediatamente, é uma espécie de terreno fértil para situações de exploração sexual. Quando vi todos esses voluntários oferecendo suas casas… isso sinalizou uma preocupação na minha cabeça”, alertou Tamara Barnett, diretora de operações da Human Trafficking Foundation, à AP.

Mansões-refúgio

As casas e propriedades de oligarcas russos alvos de sanções podem ser usadas para abrigar refugiados da Ucrânia no Reino Unido, disse um ministro britânico.

Em entrevista à BBC, o secretário de habitação, Michael Gove, afirmou querer “averiguar uma opção que nos permita usar as casas e propriedades de indivíduos alvos de sanções, para fins humanitários e outros propósitos”.

“Há uma barreira legal bastante alta para atravessar e não estamos falando de confisco permanente. Mas estamos dizendo: ‘Você é alvo de sanções, está apoiando Putin, esta casa está aqui, você não tem o direito de usar ou lucrar com ela… Se podemos usá-la para ajudar os outros, vamos fazer isso”, disse Gove durante o programa Sunday Morning, da BBC.

Ele acrescentou que o governo britânico quer tornar mais rígidas as medidas atuais que impedem os oligarcas de vender suas casas no Reino Unido, mas não de morar nelas. “Se sua riqueza e sua influência estão sendo empregadas para apoiar ou dar conforto a Putin, haja vista o que está fazendo, temo que você tenha que arcar com as consequências”, ameaçou.

Auxílio de R$ 2.300

Gove também anunciou que o governo britânico vai pagar um auxílio de 350 libras (R$ 2.300) mensalmente a quem oferecer acomodação no Reino Unido para ucranianos fugindo do conflito por pelo menos seis meses.

O programa governamental foi intitulado “Homes for Ukraine” (Casa para a Ucrânia, em tradução livre). Interessados devem registar-se numa plataforma que estará disponível a partir desta segunda-feira (14/3).

Questionado se cederia sua própria casa a um refugiado, ele disse que “sim”. “Estou averiguando o que posso fazer”, acrescentou. “Sem entrar em minhas circunstâncias pessoais, há algumas coisas que preciso resolver — mas sim.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo