Por Redação O Sul | 13 de março de 2022

Mais de 2,5 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia na semana passada. Foto: OIM Polônia Mais de 2,5 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia na semana passada. (Foto: OIM Polônia) Foto: OIM Polônia

Moradores do Reino Unido que decidirem receber refugiados ucranianos em suas casas poderão receber 350 libras (R$ 2,3 mil) por mês em auxílio durante a invasão russa por pelo menos 6 meses. Interessados em participar devem entrar em contato com ucranianos através das redes sociais ou associações e registar-se numa plataforma que estará disponível a partir desta segunda-feira (14).

O programa, chamado “Homes for Ukraine” (Casa para a Ucrânia), foi anunciado no domingo (13), consiste em acolher “dezenas de milhares” de pessoas que terão acesso ao mercado de trabalho, à segurança social e à educação, mesmo sem ter laços familiares com o Reino Unido, anunciou o secretário de Habitação, Michael Gove, à rede Sky News. Gove disse que o governo quer garantir que “todas as casas disponíveis” possam ser disponibilizadas “para aqueles que fogem da perseguição”.

Segundo ele, ainda está em avaliação, contudo, o uso das casas e propriedades de oligarcas russos para “fins humanitários”. Tal medida não significaria um “confisco permanente”, pois seria algo que expiraria com o fim das sanções.

Os ucranianos que desejam se mudar para o Reino Unido ainda precisarão obter um visto, mas o procedimento para obter um será simplificado depois que Londres foi criticada na semana passada por sua relutância em receber refugiados. Segundo Gove, cerca de 3 mil vistos foram concedidos aos ucranianos.

Após tais declarações, o líder da oposição trabalhista Keir Starmer comemorou este novo programa, mas lamentou que o Reino Unido continue a ficar atrás dos seus vizinhos europeus.

“Honestamente, as últimas semanas foram embaraçosas para o Reino Unido em termos de hospedagem de refugiados”, disse Starmer.

Refugiados

Mais de 2,5 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia, disseram agências da ONU (Organização das Nações Unidas) na semana passada, e outros 2 milhões foram expulsos de suas casas dentro do país desde o início de uma invasão russa em 24 de fevereiro.

A Organização das Nações Unidas tem planejado suas necessidades humanitárias com base no pressuposto de que cerca de 4 milhões de refugiados ucranianos procurariam segurança no exterior.

Entretanto, com cerca de 200 mil pessoas fugindo para os países vizinhos nas últimas 24 horas, uma autoridade da ONU para refugiados disse que talvez tenham que rever esse número para cima.

