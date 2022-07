Brasil Homem encontra corpo submerso ao puxar linha de pesca em Santa Catarina

Vítima foi encontrada submersa em rio no Norte catarinense. (Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um homem que pescava em um rio de Balneário Piçarras, no Norte catarinense, encontrou um corpo que estava submerso na água ao puxar o anzol de pesca na noite de sexta-feira (22). Segundo o Corpo de Bombeiros, que relatou a ocorrência, o homem sentiu que alinha estava pesada e, ao recolher, encontrou o cadáver.

O caso ocorreu por volta das 19h30. A equipe de socorristas entrou na água e identificou que a vítima era um homem. A identidade dele não foi divulgada.

O corpo estava com um corte na cabeça. A Polícia Científica foi acionada para recolher o corpo.

Adolescente mata pai

Um adolescente de 15 anos é suspeito de matar o pai, de 35, ao tentar defender a mãe em Campo Erê, no Oeste catarinense. Pelas primeiras informações da Polícia Militar, o homem agrediu a esposa na frente do filho do casal. O adolescente chegou a ser apreendido, mas foi liberado.

O fato ocorreu na madrugada deste domingo (24) no Bairro Feliz. A PM, ao chegar à casa onde ocorreu o crime, encontrou o homem já morto. Pelas primeiras informações, o pai já chegou agressivo na residência antes mesmo de começar a brigar com a esposa.

O adolescente golpeou o pai após vê-lo agredir a mãe. O homem foi atingido na virilha. O Corpo de Bombeiros Militar foi chamado, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Diante disso, o adolescente foi levado à Central de Plantão Policial em São Lourenço do Oeste, na mesma região, na presença do Conselho Tutelar. Também foi encaminhada à delegacia a faca, de 30 centímetros, usada para golpear o pai, segundo a PM.

Como, pelas primeiras informações, o adolescente cometeu o crime após ver o pai agredir a mãe, após atendimento do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), o rapaz foi liberado pelo Poder Judiciário. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Baleada na cabeça

Uma mulher de 39 anos morreu após ser baleada na cabeça em Itajaí, no Litoral Norte catarinense. De acordo com a Polícia Militar, ela foi encontrada caída no quarto pelo filho. O suspeito tem 39 anos e é ex-companheiro da vítima. Ele não havia sido encontrado até 13h50 deste domingo (24).

O crime ocorreu na tarde de sábado (23), por volta das 14h30, no Bairro Brilhante. A PM foi chamada através do 190 e os bombeiros foram acionados para o socorro médico.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Beatriz Soares de Paula caída no chão do próprio quarto e familiares ao lado dela. Em seguida, os agentes e os bombeiros constataram que ela já estava morta. As Polícias Civil e Científica foram chamadas.

O filho da vítima, um jovem de 22 anos, disse à PM que o ex-companheiro da mãe havia estado horas antes no local e fez ameaças contra ela. Segundo o rapaz, o homem atirou duas vezes na mata da casa, para intimidar.

O jovem ouviu os tiros e foi até a residência da mãe para ver o que havia ocorrido. Porém, como ela estava calma, ele voltou para a própria casa.

Entretanto, ouviu mais tiros e retornou para o imóvel da mãe. Desta vez, encontrou a vítima caída no quarto. Segundo o filho, ela ainda tinha sinais vitais, mas estava em estado crítico. A polícia esclareceu que o suspeito não é pai do jovem.

A PM informou que a mulher foi atingida por pelo menos quatro tiros, um deles na cabeça. A Polícia Científica fará o exame cadavérico. A princípio, os tiros que atingiram a vítima foram feitos por um revólver.

O suspeito fugiu para a mata, de acordo com a PM. Policiais fizeram buscas, mas não encontraram o homem, que não tem antecedentes criminais.

