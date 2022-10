Mundo Homem invade casa e agride marido da presidente da Câmara dos Estados Unidos

28 de outubro de 2022

Imagem mostra janela quebrada na casa de Nancy Pelosi, em São Francisco, na Califórnia. (Foto: Reprodução de TV)

Paul Pelosi, marido da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, foi agredido com um martelo após o agressor ter invadido a casa deles na Califórnia na manhã desta sexta-feira (28).

“O agressor está sob custódia e a motivação do ataque está sendo investigada”, diz o comunicado do gabinete da deputada. “O Sr. Pelosi foi levado para o hospital, onde está recebendo excelentes cuidados médicos e espera-se que se recupere completamente.”

A presidente da Câmara dos Deputados, que é a segunda na linha de sucessão à presidência dos EUA atrás da vice Kamala Harris, não estava em casa no momento do ataque.

Segundo o “New York Times”, o agressor queria, na verdade, atacar Nancy Pelosi. Ele berrou “cadê a Nancy? Cadê a Nancy?” para Paul Pelosi, antes de agredir o marido da presidente da Câmara dos Deputados.

Quando a polícia chegou no local, viram o agressor David Depape, de 42 anos, usando um martelo para atingir Paul. Depape foi preso no local e será acusado de tentativa de homicídio, agressão com arma mortal e várias outras acusações criminais, disse o chefe de polícia de São Francisco, William Scott.

A polícia do Capitólio disse que está em conjunto com a polícia de São Francisco e o FBI em uma investigação conjunta sobre a invasão. A motivação do ataque ainda está sendo investigada.

O presidente Joe Biden ligou para Nancy pela manhã para expressar seu apoio, segundo a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.

Eleições

O ataque acontece a menos de duas semanas das eleições para deputados e senadores, que acontece em 8 de novembro.

Como líder democrata em Washington e representante de longa data de uma das cidades mais liberais da América, Nancy Pelosi é alvo frequente de críticas dos Republicanos.

Seu gabinete foi saqueado no dia 6 de janeiro de 2021, durante a invasão do Capitólio por apoiadores do então presidente Donald Trump, alguns dos quais a procuraram durante o ataque.

Em janeiro de 2021, sua casa foi vandalizada com pichações dizendo “Cancele o aluguel” e “Queremos tudo” e foi deixada uma cabeça de um porco em frente à garagem, segundo relatos da mídia local.

Republicanos proeminentes, como o líder do Senado Mitch McConnell, também foram alvos de vandalismo.

Paul Pelosi, de 82 anos, é dono de uma empresa imobiliária e de capital de risco com sede em São Francisco. Em maio deste ano, ele foi notícia ao ser preso por dirigir sob influência de álcool e se envolver em um acidente. Paul foi condenado a cinco dias de prisão no condado de Napa, também na Califórnia.

