Brasil Homem mais velho do mundo é brasileiro e recebe aposentadoria do INSS há 46 anos

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











João Marinho Neto nasceu em 5 de outubro de 1912, em Maranguape (CE). Foto: Divulgação/INSS João Marinho Neto nasceu em 5 de outubro de 1912, em Maranguape (CE). (Foto: Divulgação/INSS) Foto: Divulgação/INSS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O cearense João Marinho Neto, o homem mais velho do mundo com 112 anos, recebe aposentadoria há 46 anos, de acordo com dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgados nesta quinta-feira (23). Segundo o LongeviQuest, usado pelo Guinness, o brasileiro completou 112 anos em novembro do ano passado. Anteriormente, ele era reconhecido como o homem vivo mais velho do Brasil e da América Latina.

Além disso, João é o último homem sobrevivente nascido no ano de 1912 e reside em Apuiarés (CE), a cerca de 250 km de Fortaleza. João nasceu em 5 de outubro de 1912, em Maranguape (CE). Desde 1978, recebe o benefício de aposentadoria de empregador rural, atividade principal do dono do recorde mundial de longevidade. João passou a receber o benefício aos 66 anos.

Atualmente, o recordista mora em um lar de idosos em uma cidade que não possui agência da Previdência Social devido ao baixo número de habitantes. A unidade mais próxima fica em Pentecostes (CE), a cerca de 30 km, onde é mantida a aposentadoria de João.

O INSS não vai suspender benefícios pagos a aposentados e pensionistas que não fizerem a prova de vida. Uma portaria, assinada pelo Ministério da Previdência (MPS), publicada no Diário Oficial da União (DOU) na última sexta-feira (17), pontua que nenhum benefício seja bloqueado por seis meses, prorrogáveis por igual período.

Segundo a instituição, a prova de vida é realizada anualmente pelo próprio INSS desde 2023 e não é mais necessário que os beneficiários façam o procedimento indo pessoalmente aos postos de atendimento.

O órgão utiliza consulta de dados recebidos de outras instituições públicas federais para realizar cruzamento de informações dos cidadãos e comprovar se estão ou não vivos. Até o momento, cerca de 93% dos dados foram checados.

Aposentadoria em 2025

Desde que a reforma da Previdência foi aprovada em 2019, parte das regras para se aposentar mudam todo ano para um determinado grupo de contribuintes. Em 2025, não será diferente.

Na regra geral, é exigido que:

– As mulheres se aposentem com idade mínima de 62 anos e pelo menos 15 anos de contribuição;

– Os homens devem ter idade mínima de 65 anos, com 20 anos de contribuição.

– As mudanças fazem parte da regra de transição da reforma. Quem já contribuía com o INSS antes da aprovação do projeto, em novembro de 2019, enfrenta alterações anuais nas regras para aposentadoria até 2031.

Em 2025, essas são as principais mudanças:

– A idade mínima para solicitar a aposentadoria sobe seis meses em relação ao regime anterior. As mulheres precisam ter, no mínimo, 59 anos. Para os homens, a idade mínima passa a ser de 64 anos.

– O tempo mínimo de contribuição é de 30 anos para as mulheres e de 35 para os homens.

– Também há mudanças na regra dos pontos, que soma o tempo de contribuição com a idade do trabalhador. A pontuação mínima exigida será de 92 para mulheres e de 102 pontos para homens.

As regras de transição são voltadas para quem já contribuía antes da aprovação da reforma da Previdência, e foram criadas para estabelecer uma passagem entre as exigências antigas e as atuais do benefício.

Cada uma delas pode alterar o momento em que o benefício será concedido e o valor que o trabalhador receberá. Assim, o contribuinte pode se aposentar a partir da regra que for mais benéfica para ele. Com informações dos portais de notícias CNN Brasil e g1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/homem-mais-velho-do-mundo-e-brasileiro-e-recebe-aposentadoria-do-inss-ha-46-anos/

Homem mais velho do mundo é brasileiro e recebe aposentadoria do INSS há 46 anos

2025-01-23