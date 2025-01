Futebol Brasília será palco de Brasil x Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo em março

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2025

O jogo contra a Colômbia será o primeiro da Seleção de Dorival Jr. em 2025. Foto: Rafael Ribeiro/CBF O jogo contra a Colômbia será o primeiro da Seleção de Dorival Jr. em 2025. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O próximo jogo da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 será em Brasília. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nessa quarta-feira (22) a escolha do Estádio Mané Garrincha para o jogo entre Brasil e Colômbia, que será no dia 20 de março, às 21h45 (horário de Brasília).

Segundo nota da CBF, os administradores do estádio concordaram em ceder a arena 15 dias antes da data da partida, para que o gramado seja tratado e adequado às normas da Conmebol e da Fifa.

A entidade disse ainda que Morumbis, Neo Química Arena e Maracanã foram pré-selecionados pela comissão técnica da Seleção, mas que não poderiam ser liberados com 15 dias de antecedência, o que foi decisivo na escolha do estádio.

O duelo estava com casa indefinida diante das dificuldades encontradas pela entidade máxima do futebol brasileiro para fechar um estádio dentro das exigências para o duelo. Inicialmente, o plano previa o jogo no Rio Grande do Sul, como forma de homenagear as vítimas das enchentes enfrentadas pelo estado no ano passado. No entanto, o Beira-Rio e a Arena do Grêmio tinham a agenda de compromissos ocupada por shows na data do duelo contra a Colômbia.

A Seleção jogou em Brasília em outubro, quando venceu o Peru por 4 a 0, com gols de Raphinha (duas vezes), Andreas Pereira e Luiz Henrique. Mais de 60 mil torcedores pagaram ingresso para ver o jogo nas arquibancadas do Mané Garrincha, mas não puderam ver Vinicius Junior. Na ocasião, o melhor jogador do mundo estava cumprindo suspensão automática.

O jogo contra a Colômbia será o primeiro da Seleção Brasileira em 2025. Após duelar com os colombianos em Brasília, e equipe do técnico Dorival Júnior viaja até Buenos Aires para medir forças com a Argentina. A convocação dos jogadores para a nova passagem pela capital federal deve ocorrer em fevereiro.

Comandado por Dorival Jr. desde janeiro de 2024, o Brasil ocupa a quinta posição na tabela das Eliminatórias, com 18 pontos conquistados em 12 jogos. Foram cinco vitórias, três empates e quatro derrotas até aqui.

Neymar

Depois de mais de um ano ausente, Neymar já tem uma data para voltar à Seleção. O craque, que sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante duelo com o Uruguai, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, em outubro de 2023, ficou muitos meses se recuperando.

Quando voltou, mais uma vez se machucou, mas em menor gravidade e deve retornar aos campos já no mês de janeiro. E de acordo com ele, seu acordo com o técnico Dorival Júnior é para estar na lista logo na primeira convocação do Brasil este ano

“Eu vou voltar. Estou me preparando para isso e muito empolgado. Eu poderia ter sido chamado agora em novembro, mas, depois de conversarmos, o técnico decidiu não me convocar. Na próxima, eu certamente estarei com meus companheiros. Não há nada melhor que representar seu país. Esperamos que o time melhore, está evoluindo. Não podemos esquecer que é uma seleção jovem, que tem potencial, por isso temos que evoluir rapidamente para virar um grande time”, disse ele, em entrevista para a RMC Sport, da França.

