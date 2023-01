Mundo Homem mata ao menos dez pessoas em tiroteio após festa do Ano Novo chinês na Califórnia

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2023

Caso aconteceu na cidade de Monterey e, segundo a polícia, o atirador está solto Foto: Reprodução Caso aconteceu na cidade de Monterey e, segundo a polícia, o atirador está solto. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um atirador matou dez pessoas e feriu outras dez em um clube de dança de salão em Monterey Park, cidade a leste de Los Angeles, após uma celebração do Ano Novo Lunar, iniciando uma caçada ao suspeito da mais recente tragédia com tiroteio em massa em uma comunidade americana.

O capitão Andrew Meyer, do Departamento do Xerife de Los Angeles, disse neste domingo (22) que os feridos foram levados para hospitais e suas condições variam de estável a crítica. Ele disse que as 10 pessoas morreram no local.

Meyer disse que as pessoas estavam “saindo do local gritando” quando os policiais chegaram ao local por volta das 22h30. Ele disse que os policiais então foram para o salão de baile enquanto os bombeiros tratavam os feridos.

Monterey Park é uma cidade de cerca de 60.000 habitantes com uma grande população asiática a cerca de 16 quilômetros do centro de Los Angeles.

Este foi o quinto tiroteio em massa nos EUA neste mês e o mais mortal desde que 21 pessoas foram mortas em uma escola em Uvalde, Texas, de acordo com o banco de dados da Associated Press sobre assassinatos em massa nos EUA. O episódio deste sábado acontece dois meses depois que cinco pessoas foram mortas em uma boate em Colorado Springs.

Seung Won Choi, dono da churrascaria de frutos do mar Clam House, do outro lado da rua onde aconteceu o tiroteio, disse ao Los Angeles Times que três pessoas entraram correndo em seu negócio e lhe disseram para trancar a porta.

As pessoas também disseram a Choi que havia um atirador com uma arma e vários cartuchos de munição. Wong Wei, que mora perto do local, disse ao Los Angeles Times que uma amiga estava no banheiro da boate quando o tiroteio começou. Quando saiu, ela viu um atirador e três corpos, conta Wei.

A amiga então fugiu para sua casa por volta das 23h, disse Wei, acrescentando que seus amigos lhe disseram que o atirador parecia atirar indiscriminadamente com uma arma longa. “Eles não sabiam por que, então fugiram”, disse ele ao jornal.

O tiroteio ocorreu perto de onde milhares de pessoas participaram de uma celebração do Ano Novo Lunar. Sábado foi o início do festival de dois dias, que é um dos maiores eventos do Ano Novo Lunar no sul da Califórnia.

Vídeos postados nas redes sociais mostraram pessoas sendo carregadas em macas e colocadas em ambulâncias. Outras fotos mostram vítimas ensanguentadas e enfaixadas sendo tratadas pelos bombeiros de Monterey Park em um estacionamento.

