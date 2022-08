Mundo Homem morre após lançar carro contra barricada no Capitólio, nos Estados Unidos

14 de agosto de 2022

O carro pegou fogo após a batida nas barricadas. Foto: Reprodução O carro pegou fogo após a batida nas barricadas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um homem morreu ao lançar seu carro contra uma barricada colocada na área do Capitólio, em Washington, informou a polícia local neste domingo (14). O incidente ocorreu por volta das 4h (hora local) e o homem atirou contra si mesmo assim que os agentes tentaram se aproximar do veículo.

“O carro pegou fogo após a batida, enquanto o homem estava descendo”, diz ainda a nota, informando que ele deu vários disparos para o ar antes de se matar. Não houve troca de tiros e não há mais pessoas envolvidas no episódio.

“Nesse momento, não parece que o homem estava tentando atingir qualquer membro do Congresso, que está atualmente em recesso, e não há informações de que os agentes usaram suas armas”, diz ainda a nota.

Essa é a segunda vez em pouco mais de um ano que um homem bate nas barricadas próximas ao Capitólio, que teve a segurança reforçada desde a invasão de 6 de janeiro de 2021. Em abril do ano passado, Noah Green, 25 anos, também bateu no local e saiu agredindo com uma faca agentes no local, matando um deles. Green foi morto pela polícia.

