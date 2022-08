Mundo Parlamentares dos Estados Unidos chegam a Taiwan em meio a tensões com a China

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2022

Pequim classificou a viagem de Nancy Pelosi como provocação. Foto: Reprodução

Uma delegação de parlamentares dos Estados Unidos chegou a Taiwan neste domingo (14) para uma visita de dois dias que contará com um encontro com a presidente Tsai Ing-wen. Este é o segundo grupo de alto nível que viaja a ilha em meio a crescentes tensões militares com a gigante vizinha, a China.

A delegação de cinco membros, liderada pelo senador democrata Ed Markey, do Estado de Massachusetts, se reunirá com líderes de Taiwan para discutir as relações dos Estados Unidos com a ilha, segurança regional, comércio, investimento e outras questões, informou o Instituto Americano em Taiwan.

A China, que reivindica o território de Taiwan, vem realizando exercícios militares ao redor da ilha para expressar sua indignação com a visita deste mês a Taipei da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, pivô de uma das maiores crises recentes entre os EUA e o país asiático.

O gabinete presidencial de Taiwan disse que o grupo se reunirá com Tsai na manhã desta segunda-feira (15).

“Especialmente em um momento em que a China está aumentando as tensões no Estreito de Taiwan e na região com exercícios militares, Markey liderando uma delegação para visitar Taiwan mais uma vez demonstra o firme apoio do Congresso dos Estados Unidos a Taiwan”, afirmou o comunicado.

