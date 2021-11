Rio Grande do Sul Homem morre em acidente na BR-290, em Butiá

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2021

O motorista do automóvel morreu no local Foto: PRF/Divulgação O motorista do automóvel morreu no local. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Um homem morreu por volta das 3h30min, no km 170 da BR-290, em Butiá, nesta quinta-feira (25), em um acidente de trânsito.

Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a colisão frontal foi entre um Uno com placas de Santa Cruz do Sul que se deslocava no sentido interior e uma carreta de Santana do Livramento que ia no sentido Capital.

O motorista do automóvel, de 32 anos, morreu no local. O da carreta foi socorrido com lesões leves após ficar preso nas ferragens. A pista totalmente foi liberada às 6h30.

