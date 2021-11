Rio Grande do Sul Operação em Porto Alegre e em outras 13 cidades gaúchas combate o tráfico de animais e a venda de armas de caça

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2021

A ação é realizada em 14 municípios do Estado do Rio Grande do Sul Foto: Polícia Civil/Twitter (Foto: Polícia Civil/Twitter) Foto: Polícia Civil/Twitter

A Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira (25), a Operação Arca em combate ao tráfico e caça ilegal de animais silvestres, maus-tratos aos animais, venda de armas de caça e associação criminosa. O ofensiva contou com o apoio do Comando Ambiental da BM (Brigada Militar).

A ação é realizada em 14 municípios do Estado do Rio Grande do Sul, sendo eles: Porto Alegre, Gravataí, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Cachoeirinha, Viamão, Minas do Leão, Barra do Ribeiro, Canoas, Sapucaia do Sul, Parobé, Portão, São Sebastião do Caí e Alvorada. Até o momento, duas pessoas foram presas.

