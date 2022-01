Rio Grande do Sul Homem morre em colisão entre carro e van na BR-290, em São Sepé

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2022

A vítima era o motorista de um Gol, com placas de Santa Maria, que colidiu contra uma van Mercedes-Benz Sprinter. Foto: PRF/Divulgação A vítima era o motorista de um Gol, com placas de Santa Maria, que colidiu contra uma van Mercedes-Benz Sprinter. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Um homem morreu em um acidente de trânsito na BR-290, em São Sepé, na região central do Estado, na madrugada deste domingo (30). A vítima era o motorista de um Gol, com placas de Santa Maria, que colidiu contra uma van Mercedes-Benz Sprinter, com placas de Alegrete. O acidente ocorreu no km 333 da rodovia, em torno das 2h, segurndo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O homem, de 37 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor da van e quatro passageiros sofreram lesões leves e foram encaminhados para pronto-atendimento de São Sepé pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os outros 14 ocupantes da van ficaram ilesos, conforme a PRF.

