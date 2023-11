Polícia Homem que agrediu o cunhado com golpes de facão é condenado a mais de seis anos de prisão na Fronteira Oeste do RS

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2023

A vítima sofreu ferimentos em todo o rosto, na cabeça e na mão esquerda Foto: Freepik A vítima sofreu ferimentos em todo o rosto, na cabeça e na mão esquerda. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

O Tribunal do Júri de Alegrete, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, condenou por lesão corporal gravíssima um homem de 46 anos que agrediu o cunhado com golpes de facão. A vítima sofreu ferimentos em todo o rosto, na cabeça e na mão esquerda.

O juiz Rafael Echevarria Borba fixou a pena em seis anos, dois meses e 20 dias de prisão em regime fechado. O julgamento foi realizado na terça-feira (31).

Conforme a denúncia do Ministério Público, o crime ocorreu em junho de 2022. As agressões foram presenciadas pela filha da vítima.

Após ser golpeado, o homem conseguiu sair correndo e recebeu atendimento médico. O motivo das agressões não foi divulgado.

2023-11-02