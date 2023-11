Mundo Forças de Defesa de Israel prendem 21 terroristas do Hamas; grupo mantém mais de 240 reféns

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2023

Foto: Reprodução

As FDI (Forças de Defesa de Israel) informaram nesta quinta-feira (2) que prenderam 49 suspeitos de envolvimento em atividades terroristas, entre eles, 21 integrantes do Hamas.

Os militares israelenses afirmaram que as prisões ocorreram durante uma série de operações na Judeia e na Samaria, no Sul de Israel, para “combater o terrorismo e confiscar armas”.

Reféns

O Exército israelense informou nesta quinta-feira que o número de reféns mantidos pelo Hamas na Faixa de Gaza subiu para 242. Antes, eram 240 pessoas.

“Estamos comprometidos com a tarefa nacional de devolvê-los para casa”, afirmou o porta-voz do Exército, contra-almirante Daniel Hagari, em um pronunciamento.

Hagari declarou que a ofensiva israelense está acontecendo “de acordo com o planejado”. “Nós continuamos intensificando nossas operações e avançando de acordo com o planejado e com os alvos que estabelecemos”, disse.

“As forças [israelenses] continuam a desmantelar as linhas de defesa do Hamas no Norte de Gaza e a assumir o controlo das áreas centrais. Continuamos defendendo ferozmente a nossa Fronteira Norte e atacando por ar ou por terra qualquer tentativa de atirar ou de se infiltrar em Israel”, prosseguiu o militar.

