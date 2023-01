Política Homem que ameaçou advogado de Lula é indiciado por 3 crimes

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2023

Cristiano Zanin foi ameaçado por homem em banheiro do aeroporto de Brasília. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Em função do vídeo que o próprio Basseto gravou, o delegado responsável pelo caso considerou os elementos necessários para acusá-lo pelos crimes de ameaça, injúria e incitação. O Termo Circunstanciado foi aprestado hoje ao 2º Juizado Especial Criminal de Brasília.

Em 11 de janeiro, como se sabe, o homem achou por bem gravar um vídeo no banheiro do Aeroporto de Brasília ameaçando Zanin por representar o presidente Lula (veja abaixo a transcrição da fala de Basseto).

Após o ocorrido, o Ministério da Justiça, após requisição de Zanin, encaminhou as informações necessárias à Polícia Civil para análise de possíveis crimes cometidos e a identificação do agressor.

Ao investigar o caso, a Polícia Civil do DF atestou se tratar de Basseto no vídeo gravado. Foi confirmado que o acusado passou pelo Aeroporto de Brasília na data, ao fazer conexão com destino a Miami, sem contar o uso de câmeras de segurança para identificá-lo dentro do aeroporto.

O que foi falado por Basseto no vídeo:

“Parece destino, né, cara? Pior advogado que possa existir na vida aqui ó, aqui ó. O bandido, ó. Ó, o corrupto aqui ó. Safado! Bem aqui na minha frente, é brincadeira? Não tá no aviãozinho do seu não o, safado? Hein, vagabundo? Hein, vagabundo? Olha aqui é, do meu ladinho aqui ó. Como pode, né, um cara se corromper tanto assim, ó. Ó que vagabundo aqui, ó. Hein, safado! Olha aqui pra câmera aqui. Dá um tchauzinho, ó, safado. Vontade de meter a mão na orelha de um cara desse. Olha! Ó aqui, ó, safado. Tem vergonha não? Tem vergonha pelo seu país, safado. Como que você anda na rua assim, ó? Olha pra cá, safado! Tinha que tomar um pau de todo mundo que tá andando na rua. Safado!”,

