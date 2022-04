Mundo Homem que disse ter seguido ordens de Trump para invadir Capitólio é condenado nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Trump não aceitou derrota para Joe Biden. Foto: Reprodução Trump não aceitou derrota para Joe Biden. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um júri norte-americano condenou, nesta quinta-feira (14), um homem de Ohio que alegou estar seguindo ordens do ex-presidente Donald Trump quando roubou itens do Capitólio dos Estados Unidos durante a invasão do ano passado, dando outra vitória notável aos promotores que atuam no caso.

O júri federal no Distrito de Columbia considerou Dustin Thompson, de 38 anos, culpado de todas as acusações que enfrentou, incluindo obstrução de um processo oficial e roubo de propriedade do governo.

Thompson admitiu ter entrado no Capitólio e roubado uma garrafa de bebida e um cabide durante a invasão da sede do legislativo dos EUA.

Em uma nova estratégia legal, Thompson argumentou ao júri que estava agindo a pedido de Trump, e que o ex-presidente é o responsável pela multidão que invadiu o Capitólio.

“Além de receber ordens do presidente para ir ao Capitólio, não sei o que estava pensando”, disse Thompson ao júri. “Eu me deixei levar pelo momento.”

O juiz distrital dos EUA Reggie Walton, que supervisionou o julgamento, condenará Thompson em uma audiência em julho. O juiz ordenou que Thompson ficasse na prisão até aquela audiência.

Até agora, o Departamento de Justiça dos EUA venceu todas as acusações sobre a invasão de 6 de janeiro que foram a júri. Seis dos processos foram a julgamento com júri. Um réu foi absolvido em um julgamento sem júri.

Cerca de 800 pessoas foram acusadas de crimes relacionados ao ataque de 6 de janeiro do ano passado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo