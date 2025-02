Polícia Homem que estuprou e matou adolescente indígena é condenado a 36 anos de prisão no interior do RS

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2025

O julgamento durou mais de 20 horas Foto: Juliano Verardi/TJRS O julgamento durou mais de 20 horas. (Foto: Juliano Verardi/TJRS) Foto: Juliano Verardi/TJRS

Após mais de 20 horas de júri no Foro da Comarca de Coronel Bicaco, no Noroeste do Rio Grande do Sul, um homem acusado de estuprar e matar uma adolescente caingangue no município de Redentora, na madrugada de 1º de agosto de 2021, foi condenado a 36 anos e seis meses de prisão em regime fechado.

O julgamento, presidido pela juíza Ezequiela Basso Bernardi Possani, terminou na sexta-feira (14). Além do interrogatório do réu, foram ouvidas 11 testemunhas. Parentes da vítima e representantes da comunidade indígena e de movimentos sociais acompanharam o júri. A prisão de Dieison Correa Zandavalli, de 36 anos, foi mantida. Ele está recolhido no Presídio Estadual de Três Passos.

De acordo com a denúncia do MP (Ministério Público), Daiane Griá Sales, de 14 anos, foi estrangulada pelo réu e morreu por consequência da asfixia. Segundo o MP, o réu encontrou a vítima em um local onde aconteciam bailes em Redentora e ofereceu uma carona para ela até a reserva indígena onde a adolescente residia.

O homem estuprou a adolescente, aproveitando-se do estado de embriaguez da vítima, e depois a matou. O corpo da vítima foi encontrado três dias depois em um matagal.

